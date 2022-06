A Dani Duke le negaron la entrada al vaticano por 'mostrona'

Por estos días varios personajes famosos de las redes sociales se encuentran de vacaciones, haciendo de las suyas en el continente europeo. Mauricio Gómez quien es más conocido en la esfera digital como 'La liendra', su novia la influencer y empresaria Dani Duke, más 'La Segura' y otros personajes, se han encargado de poner al tanto a toda su comunidad de seguidores cómo les ha ido en esta aventura que decidieron emprender juntos.

Paris, Amsterdam, y Roma han sido algunas de las ciudades que el grupo de jóvenes ha visitado y aprovechado para tomarse fotos y crear contenido para sus redes sociales. De hecho entre sus planes estaba visitar la casa de Papa Francisco sin embargo, las cosas no siempre salen como uno espera, y en el caso de 'La liendra' y su novia, la visita tuvo que ser reprogramada pues a la joven le negaron la entrada a la Basílica de San Pedro por la manera en que iba vestida.

Publicidad

"La Liendra’ se encuentra en Roma. Noviecita hermosa, cómo estás y cómo amaneces de linda. Les cuento que hoy nos encontramos en el Vaticano, casa y lugar donde descansa el papa”, inició diciendo el influencer, en su historia de Instagram , donde tiene una comunidad compuesta por casi seis millones y medio de seguidores.

Paso siguiente el joven expresó “No la dejaron ingresar por estar así, muéstrame. Está en ‘short’, no está mal, pero no se puede, no dejan entrar. Es pecadora para la iglesia”.

Y es que vale la pena señalar que para poder ingresar al vaticano, se debe cumplir con una serie de lineamientos en la vestimenta, pues de acuerdo a las normas estipuladas no está permitido prendas de vestir sin mangas, escotadas, pantalones cortos por encima de la rodilla, minifaldas y sombreros.