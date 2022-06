A Yina Calderón le llueven todo tipo de comentarios por su nuevo look

La influencer Yina Calderón siempre da de que hablar por medio de las redes sociales en las que le gusta mostrar los cambios que se realiza, ya sea en su cuerpo o en su cabello.

Hace poco la empresaria de fajas compartió en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen millones de personas en todo el mundo, una foto mostrando su nuevo color de cabello. Se trata de un tono cobre que según algunas personas le queda muy bien.

Como era de esperarse, miles de internautas comenzaron a hablar al respecto y la llegaron a comparar con Sascha fitness o Sara Uribe

La publicación fue publicada en la cuenta de Rechismes y allí usuarios dijeron: "Lo que hace Sasha fitness... Que jamás se va aparecer 🤣", "compró fue peluca oye 😂", "Sara uribe eres tu?", "Bueno va mejorando va mejorando 👏", y muchos más.

Recordemos que hace poco la joven también volvió a estar en los portales de noticias debido a un video que se viralizó en el que se le ve besándose con otra mujer. La empresaria de fajas no se había dado cuenta que una cámara la estaba filmando, en ese momento llegó otra mujer que la tomó por detrás y se dieron un tremendo beso.

Al respecto, Yina habló y aclaró la situación: "No es absolutamente nada mío, que no sea ser mi amiga. A mí no me gustan las niñas, yo por las niñas siento admiración, respeto, emprendimiento, berraquera, pero yo no siento nada sexual por las mujeres. No me gustan las mujeres me gustan los niños".

La Dj dijo que le dio el beso, ya que sus amigos que estaban allí le comenzaron a gritar que se besaran, algo que a ella no le pareció malo.

"Yo no tengo problema en darle besos a las mujeres y no por eso me gustan las mujeres. Si yo fuera gay se los diría porque es que uno no se enamora de un sexo, de un ser humano", siguió aclarando Yina Calderón.