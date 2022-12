Actor mexicano llamó ‘pinche índia’ a protagonista de ROMA y ella se defendió

El actor mexicano Sergio Goyri, recordado por su actuación en novelas como 'Duelo de pasiones' y 'Corazón indomable', está en el ojo del huracán tras haber lanzado ofensas y comentarios racistas contra Yalitza Aparicio, la joven indígena de 25 años que protagonizó la película Roma de Netflix y que ha sido nominada al Óscar a mejor actriz.

Goyri estaba en un restaurante celebrando la fecha de Amor y Amistad, acompañado de otras personas en un restaurante. Una de las asistentes, al parecer la novia del actor, decide grabar video-selfie del momento y se alcanza a escuchar que en la conversación que sostenían Goyri se mostró indignado por la nominación de Aparicio.

“Nominar a una pinche índia que lo único que dice es: si señora, no señora. ¿Que la metan a una terna a mejor actriz del Óscar?”, dijo Goyri en el video que se difundió en redes sociales.

Tras estas declaraciones, Yalitza Aparicio no se quedó callada

“Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras”, indicó Aparicio a través de un comunicado, según la revista Quien.

Finalmente, al verse señalado Goyri tuvo que salir a disculparse por lo sucedido a través de de un video en su cuenta de Instagram.

"Yo no tengo derecho a juzgar a nadie. Pido una disculpa directamente a ella y una disculpa muy grande a toda la gente que se sintió ofendida por mi comentario. Me parece loable todo lo que se ha hecho con esta película, me siento orgulloso de ellos y una disculpa muy grande para todos. Me siento muy avergonzado", señaló ela ctor de 60 años.

