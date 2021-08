¡Adiós Lina Tejeiro! Andy Rivera ya tiene novia y su papá, Jhonny Rivera, lo delató

Andy Rivera y Lina Tejeiro terminaron su relación hace algún tiempo y los fans quedaron muy tristes. Aunque hubo vientos de reconciliación, finalmente la pareja no progresó en el intento y cada uno siguió su camino.

La situación no ha sido fácil para Lina Tejeiro, pues ella misma reveló en sus historias que se sentía devastada tras haber terminado con el joven cantante. No obstante, no se le ha visto con un nuevo amor a ninguno de los dos.

Sin embargo, el padre de Andy Rivera, el también cantante Jhonny Rivera, reveló en un video algunos detalles de la fiesta de cumpleaños de su hijo, pero aseguró que estaban todos emparejados en la reunión.

"Nosotros hicimos una fiesta a todo dar y hubo muchos invitados, muchos artistas...un combo grande. Cuando ya se fue todo el mundo y se empezaron a despedir, nos quedamos un combito ahí: Andy con la novia, yo con la novia, mi sobrino con la novia, mi hermana, estábamos todos ahí y Andy dijo que le dio pesar con la señora que le hizo la comida de la fiesta", dijo Jhonny Rivera.

Aunque la intención de Jhonny Rivera era relatar el momento tan especial de su cumpleaños, pues finalmente se dieron cuenta que la mujer a la que le hicieron una atención por haber preparado la comida, nunca la preparó, la verdad sobre la vida sentimental de los artistas quedó revelada.

