"Ahora dilo sin llorar": usuarios le tiran a Anuel por 'ardido' tras éxito de Karol G en Coachella

Tras la exitosa presentación de Karol G este domingo en Coachella, Anuel AA , su expareja, despertó las críticas de usuarios luego de publicar en sus redes sociales un polémico mensaje, en el que, al parecer, le 'tira' a la presentación de la paisa.

Y es que la presentación de 'La Bichota' fue tan aclamada, que miles de fans optaron por llevar pelucas celestes, en homenaje al inconfundible look de la artista; el evento fue transmitido en la plataforma de YouTube.

Pese a esto, el puertorriqueño, quien no pierde oportunidad para demostrar que está viviendo un idilio de amor junto a Yailin, 'La más viral real' , no demoró en pronunciarse, según él, la intérprete de '200 copas' no supera el fin de la relación.

"Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene", escribió en sus historias de Instagram.

Según algunos usuarios de redes sociales, el rapero estaría refiriéndose a la canción 'Mamii' de Karol G junto a Becky G, tema que la artista interpretó durante el Coachella y por 'partida doble'.

La situación sacó de casillas a varios fanáticos de la paisa, pues no bajaron de 'ardido' a Anuel y hasta lo trataron de 'llorón'.

"Pa mi que fue la Yailin la que subió eso", "que lo diga sin llorar", "ella no le tira, que sacó lemas y le caen a él, es otra cosa, jaja", "que se sobe que siga molestando y le sacan otra peor", "Yailin le dijo que escribiera eso", son algunos de los comentarios de la publicación replicada por @rechismes.