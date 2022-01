Aida Cortés es una de las mujeres más deseadas en Colombia y se ha vuelto famosa en las redes sociales por compartir contenido bastante sensual con el que invita a sus seguidores a que 'vayan a su casa'.

La modelo webcam siempre complace a sus fans con fotos subidas de tono en las que sus atributos físicos siempre se roban todas las miradas.

Así sucedió con uno de sus últimos posteos en la red social de Instagram , con el cual retó la censura al posar con ropa interior roja diseñada en lencería de encaje, con la cual se pueden ver sus partes íntimas.

Junto a su posteo ella escribió: "Vienes a mi casa ?🏠 ♥️".

Hasta el momento su posteo tiene más de 300 mil me gusta y miles de comentarios de sus más de 3 millones de seguidores en Instagram: "Sin palabras", "Mi niña", "si, cuando me invitas??", "Chiquitita rica", "Si viviera en tu ciudad y me invitarás voy a tu casa seguro", "Que hermosa", "Romántica😍y sexy", y muchos más.