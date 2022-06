Aida Cortés revela cuánto vale la réplica de su parte íntima: "Se va a vender como pan caliente"

La creadora de contenidos para adultos, Aida Cortés siempre está en el ojo del huracán y ocupa los portales de noticias de farándula debido a cada uno de los posteos candentes que realiza en sus redes sociales .

Recordemos que hace poco, la modelo santandereana compartió con sus millones de seguidores la enorme noticia de que ya había salido un 'juguete sexual' con la réplica de su parte íntima. Ahora, la joven brindó una entrevista para la Revista Soho y habló sin pelos en la lengua sobre su producto.

En un corto video compartido en la red social de Instagram , Aida Cortés asegura que su réplica se venderá como pan caliente y solo saldrán al mercado 1.000 unidades.

Sobre cómo nació la idea de crear ese 'juguete sexual', Aida Cortés dijo: "Tengo usuarios que ven mi contenido y me puse a pensar un día en qué es lo que ellos más desearían, y recibo mensajes a diario preguntándome si también hago servicios, pero no, yo hago contenido virtual. Entonces dije, ¿cómo hago para complacerlos de una forma que no afecte mi integridad física, pero que si les dé a ellos un poquito más de mí?".

En un momento de la charla, la joven creadora de contenidos para adultos habló del precio de su producto: "No tengo un precio definido todavía, lo estoy planteando. Sé que las que hay en el mercado que son importadas de China al por mayor están entre $200.000 mil o $250.000 pesos colombianos y si lo voy a tener en cuenta, porque si me interesa que el precio sea asequible".

Recordemos que hace algunos meses, Aida Cortés había dicho en sus redes: "Para mí es un placer presentarles el producto final de la réplica de mis partes íntimas, un proyecto en el que llevo trabajando más de un año y medio y que ha sido completamente legal, con registro Invima, registro sanitario, con un canal de distribución a nivel internacional para envíos nacionales e internacionales".

Así mismo, contó un poco sobre su 'juguete sexual': "Por dentro tiene una textura inigualable para vivir una experiencia única (…) acá puedes mantener la presión que tú quieres y no solamente eso, acá se puede meter una bala vibradora para que puedas vivir una experiencia mucho más espectacular".