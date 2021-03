Aida Cortés sacará réplica de su zona íntima en juguete sexual para “complacer a sus seguidores”

La linda santandereana Aida Cortés , quien está ganando mucho dinero en OnlyFans con su contenido para adultos, anunció a sus seguidores que sacará una réplica de su vagina en un juguete sexual.

La joven aseguró que siempre quiere innovar para complacer a sus seguidores y que el juguete será una "réplica exacta de su zona íntima". Además, dijo que un laboratorio la contactó para hacer esto posible y que pronto estará en el mercado.

"El molde va a ser exactamente el mismo con la intención que ustedes lo disfruten, de seguirles dando más de mí hasta donde yo más pueda. Me gusta innovar e ir siempre más allá y este es un plus muy bacano que no cualquier nena lo tiene", dijo Aida Cortés en un video que compartió en redes sociales.

Muchos seguidores le comentaron que esperan con ansias el nuevo producto y no dudarán en adquirirlo. Incluso, recibió comentarios de fans de otros países que desean tener el juguete sexual.

"Súper mandaré hacer la mía", "¿Cómo lo podría conseguir para Ecuador?", "Espectacular idea, me encanta", "¿Cuántas vas a regalar a tus seguidores?", le escribieron algunos fans en la publicación.

Aida Cortés comenzó trabajando como modelo webcam y comenzó a ganar muchos seguidores en redes sociales. Ahora decidió probar con la plataforma de OnlyFans y está ganando mucho dinero con su contenido para adultos. Aunque afirmó que no ha sido fácil lidiar con las críticas de su familia y conocidos, dejó claro que su meta es seguir gananndo seguidores y llegar muy lejos en las redes sociales.

En una entrevista exclusiva para La Kalle recalcó que la prostitución y el contenido para adultos son cosas distintas. Además, aseguró que cualquier joven con contenido original puede ganar dinero en esta nueva plataforma.

Aida Cortés tiene más de 2 millones y medio de seguidores en Insatgram encantados con su contenido y su comunidad sigue creciendo.