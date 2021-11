La influencer Aida Victoria contó hace poco en su cuenta personal de Instagram un momento de inseguridad que vivieron su amiga Kimberly Reyes y su esposo, Federico Severini.

La situación se presento en Barranquilla y fue un momento traumático debido a que los asaltantes llevaban armas de fuego.

Según lo que conto Aida, todo pasó en horas de la tarde de este 25 de noviembre cuando ella estaba dejando a la pareja en la puerta de un edificio. Los dos iban caminando hacia la puerta, de un momento a otro una moto se les acercó y a punta de arma les quitaron sus pertenencias.

En la publicación Aida dijo “La inseguridad está brava. Acaban de atracar a Federico y a Kimberly en mis narices. Los dejé en la puerta del edificio y ellos que se van bajando de la camioneta y se mete enseguida una moto y encañona a Federico, y le quita la cadena y el morral”.

Continuó contando “Luego Kimberly sale a correr, me imagino que de los nervios. El tipo la persiguió hasta la esquina y si no es porque la persona de seguridad que estaba ahí hace unos tiros, el tipo no se va”.

El Heraldo informó que la pareja salió ilesa de la situación y que a Federico Severini le robaron una cadena de oro, un morral con documentos y aproximadamente un millón de pesos.