Aida Victoria Merlano boleteó a Lina Tejeiro: "me roba picos"

Aida Victoria Merlano es una de las influencer más polémicas que encontramos en las redes sociales y con el anuncio que hizo hace poco volvió a estar en boca de todos.

Resulta que Aida y Lina Tejeiro se encontraron hace poco en la premiación InstaFest, un evento en el que se premia a los mejores en las redes sociales y allí la actriz se llevó un galardón.

En medio del evento, las dos mujeres se encontraron y allí demostraron una vez más la excelente química que hay entre las dos.

La influencer Aida Victoria Merlano compartió por medio de sus historias en Instagram , donde tiene más de 600 mil seguidores, un video corto con su gran amiga en el que contó un secreto.

Allí Aida dijo que contrario a lo que muchos piensan, la actriz es la que la acosa a ella "Voy a denunciar públicamente algo, la gente cree que yo te acoso a ti y tú me ves, me agarras la nalga y me roba picos, sí señor", mientras Lina se ríe al lado de ella.

La actriz le respondió "Sí, pero eso no se puede decir en público".

Recordemos que la influencer ha dejado claro en varias oportunidades su gusto por las mujeres y aunque Lina ha dicho que por el momento no le interesan las chicas, no descarta tener algo con una mujer en un futuro.