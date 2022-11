Aida Victoria Merlano le dio tremendo regalazo a Westcol por llegar al millón de seguidores en redes

Aida Victoria Merlano una vez más vuelve a ser tendencia en las redes sociales luego de darle tremendo regalo a su novio Westcol en modo de celebración por llegar al millón de seguidores en la red social de Instagram.

En varias páginas de chismes se viralizó un video en el que se ve a la pareja acompaña de otras personas en un cuarto, cuando de un momento a otro la creadora de contenidos le dio un enorme cuadro que al abrirlo se detalló que era una foto de él en muñeco animado junto al número 1.

En la publicación la joven escribió: "No recuerdo la última vez que estaba tan feliz y nerviosa al mismo tiempo. Westcol, gracias por hacer mis días más felices". De esta manera, ambos cautivaron las miradas y aplausos de los internautas quienes están felices por este amor que cada día crece y crece.

"Aida y West parecen hermanos 😂 son igualitos 🤣", "Dos personas que aunque eran distintas en muchas cosas de la vida, hoy aprenden el uno del otro y salen adelante juntos, a veces ese es el complemento que una persona necesita, algo fuera de lo normal!", "Dios, creo que nunca en mi vida me había alegrado tanto por la felicidad de otras dos personas y mucho menos, ajenas a mi. Ustedes me hacen sentir cosas tan lindas. Dure lo que dure, les deseo lo mejor. ♥️ se lo merecen", son algunas de las opiniones de los internautas.

Por otro lado, recordemos que lo que comenzó siendo un 'chisme', fue confirmado por Aida Victoria, pues luego de que varias personas aseguraran que ella estaba saliendo con el joven, decidió dejarlo claro después de darle tremendo beso durante una transmisión de Twitch.

Algunos días después, Westcol decidió romper su silencio y contar lo que Aida le hacía sentir: "Me envidian por que sin ser lindo la conquiste, me envidian por que teniendo 21 vivo MUY bien, otros dicen que por mis seguidores, el punto es que las tres cosas que mencionan las tengo YO! Cuál es el problema entonces? ¿Que tú no las tienes? Soy muy feliz con ella. Enamorado".

