Aida Victoria Merlano opina sobre pagar 'miti miti' la cuenta con la pareja y genera debate en redes

Para nadie es un secreto que Aida Victoria Merlano es una de las influencers más relajadas que hay en las redes sociales para hablar de cualquier tema y siempre deja claro cuál es su punto de vista al respecto.

Hace poco la joven dio de qué hablar al viralizarse una respuesta sobre qué opinaba que en una cita romántica la cuenta se pagara 'miti miti'. Aida primero compartió la respuesta que dio una influencer al respecto.

"Pido a Dios que nunca me pase. Sorry pero cuesta ser mujer. El pelo, las uñas, el gym, cejas, pestañas, ropa, zapato, depilación, maquillaje, perfume, crema (…) Si no tiene para llevarme a comer prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo miedo de tener estándares altos porque sé que lo merezco", dijo aquella joven.

A raíz de la opinión de la influencer, Aida aprovechó para hablar sobre ese tema y dejó claro que esa es la forma de pensar de aquella joven y que Aida, por el contrario, siempre buscará ser una mujer independiente en todos los aspectos de su vida para no tener que depender de un hombre.

"Soy el tipo de mujer en una relación con un hombre con el que puede disfrutar de su compañía sin estar buscando de dónde sacarle del bolsillo. Pero esa soy yo", aseguró Aida.

Para finalizar, la creadora de contenidos manifestó que "no te sorprendas el día que te toque quedarte en un lugar en el que te humillan y te maltratan ante la incapacidad de mantenerte económicamente por tus propios medios".

Recordemos que hace varios meses Aida Victoria confirmó su relación amorosa con el cantante Naldy. En varias oportunidades se les ha visto muy románticos en videos y fotos, por lo que se puede decir que la relación va de 'viento en popa' y están disfrutando de las mieles del amor.