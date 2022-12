Aida Victoria Merlano presentó a su novio, 18 años mayor que ella

Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista prófuga, sorprendió a sus seguidores con la noticia de que está felizmente enamorada y su novio es 18 años mayor que ella.

El hombre que se adueñó de su corazón se llama Lumar Alonso y la joven le dedicó románticas palabras en las redes sociales.

(SIC) "Hemos llegado más de una vez a la apresurada conclusión de que la brecha de la edad es algo con lo que no podemos pelear y terminamos...Yo no sé cuál es el sentido de la vida y no entiendo gran cosa; pero entre lo poco que entiendo está que me haces feliz, que llevo 4 días viéndote y poniéndome a llorar de la emoción que me genera tu carita cuando me dices mámor y que estoy convencida de que mi vida es contigo...", escribió Merlano en la publicación.

Los seguidores de Aida Victoria Merlano le dejaron palabras de felicitación y afirman que "la edad no importa" mientras exista comprensión y apoyo en pareja.

