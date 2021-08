Aida Victoria Merlano se sacó la espina que tenía con Alejandra Azcárate: “si usted siembra mierd…”

A través de la dinámica preguntas y respuestas de Instagram, Aida Victoria Merlano le respondió a uno de sus fans lo que pensaba acerca de la situación de Alejandra Azcárate, esto debido al reciente hecho de la narcoavioneta en la que se vio involucrado su esposo. Además, opinó sobre el reciente video en el que la actriz reapareció y cuenta todo lo que ha tenido que vivir después del suceso.

Aida inicialmente habló con términos legales, pues vale la pena mencionar que la joven estudió derecho. “La gente presume que el ‘man’ es culpable y el debate popular es si ella sabía o no sabía. Da igual si sabía. El artículo 68 del código de procedimiento penal la exime de la responsabilidad de tener que denunciar al marido, siempre y cuando ella no lo ayude, claramente”, dijo la influencer.

Pese a que no mencionó cuáles fueron esas palabras que en el pasado Azcárate usó para ofenderla, Aida tiene claro que cuando ella pasó un momento difícil, la actriz no fue buena.

“¿Alguna vez has recorrido los sótanos del infierno?”, fue una de las preguntas de sus fanáticos, a lo que inmediatamente respondió: “A mí me han arrastrado en los sótanos del infierno y mira tú cómo es la vida que en un momento en el que yo tuve la oportunidad de demostrar de qué estoy hecha, ella le hizo burla a mi situación. Razones para decir algo en su defensa no tengo, pero eso no me va a quitar la imparcialidad. Yo debo decir lo que pienso”, dijo Aida.

Finamente la influencer opinó sobre las burlas que Epa Colombia le hizo a Azcárate: “Si usted siembra mier… usted no va a recoger ni peras ni manzanas. Así que ella en ‘Epa Colombia’ está recogiendo lo que sembró por eso ella le quiere dar hasta con el balde del trapero porque a esta sí le dieron hasta que se cansaron”, agregó.