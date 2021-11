Aida Victoria y sus ardientes fotos en lencería

Aida Victoria es un mujer polémica y a la misma vez amada por muchos. Sus redes sociales son usadas para compartir contenido de todo tipo y para enamorar a sus millones de seguidores en todo el mundo.

Hace algunas horas la influencer publicó una serie de fotos que dejaron poco a la imaginación y que hicieron explotar Instagram con los comentarios de sus seguidores.

Algunos de ellos le escribieron "Dios mioooooo 😍👅👅👅", "Chachaaaaaaaaaaaaa me dieron ganas de arepear 🔥", "Me provocó cachapa 🔥😂", "Se me paro el Instagram 😢", y muchos más.

En las imágenes la vemos en diferentes lugares de una casa posando de una manera muy sensual con un liguero que deja ver su hermoso cuerpo. Junto a las fotos la barranquillera escribió: "¿Se te cumplió ya tu 11:11? 💫", haciendo referencia a la famosa creencia de que justo en ese horario puedes pedir un deseo y se te va a cumplir.

Aida regresó a la red social más candente que nunca, recordemos que hace algunos días su cuenta verificada de Instagram había desaparecido, pero se supo que ella misma la había cerrado de forma voluntaria.

Un tiempo después compartió en sus historias el regaño de varios de sus fans quienes la cuestionaban el haberse ido de las redes, a lo que ella les respondió que les había avisado con anticipación que se iba a retirar unos días para descansar.