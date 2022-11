Amaia Montero reapareció en redes; aseguran que estuvo internada en una clínica varios días

Amaia Montero causó un gran revuelo hace algunos días, más exactamente el pasado 14 de octubre, luego de publicar por medio de su cuenta personal de Instagram, una foto en la que se veía con un aspecto físico bastante diferente a como la conocieron sus millones de seguidores.

Junto a esa publicación, la artista había contado que se encontraba destruida y no estaba pasando por un buen momento. El texto que escribió fue: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Publicidad

Por este motivo, cientos de seguidores en todo el mundo mostraron su preocupación en las redes al no saber qué estaba pasando en la vida de la mujer, quien fue muy reconocida durante los años 1996 y 2007, cuando formó parte de la banda La Oreja de Van Gogh interpretando canciones como 'Rosas', 'La Playa', 'Jueves', 'Deseos de cosas imposibles', entre otras.

Tanto es así, que el productor musical Aurelio Manzano había asegurado en su momento que no conocía cuál era el paradero de la artista de talla internacional.

"Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing. (Sentimos) mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud", dijo en su momento.

Luego de esa imagen, nunca más se supo sobre cómo estaba Amaia, por ese motivo varios medios de comunicación internacionales estuvieron atentos a cada movimiento de los familiares de la cantante y de la misma artista para saber qué estaba ocurriendo y hace poco se supo que al parecer la española estuvo internada en una clínica.

Publicidad

La información la dio a conocer la revista 'Lecturas', quienes mostraron una foto de Amaia supuestamente saliendo de un centro médico, lugar en el que la estaba esperando su hermana Idoia Montero para llevarla a su hogar para tener una recuperación satisfactoria.

¡¡Exclusiva!! Tenso cara a cara de Rocío Carrasco y Olga Moreno en el juzgado 💥 Lecturas te trae todas las imágenes y todos los detalles de lo que ocurrió delante del juez. Corre a por tu ejemplar de nuestro último número. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/j5swP7UqHO — Lecturas (@Lecturas) November 23, 2022

Mundial Catar 2022: El lugar perfecto para vivir la fiesta del futbol en Bogotá