Ana del Castillo puso a suspirar a sus fans con foto mostrando su tonificado abdomen

Ana del Castillo vuelve a estar una vez más en boca de miles de internautas, pero en esta oportunidad por una espectacular foto que publicó en su cuenta personal de Instagram , en la que la siguen más de 2 millones de personas en Colombia y en el mundo.

La famosa cantante de vallenato causó sensación y dejó poco a la imaginación al posar sobre una silla muy grande usando de fondo un maravilloso atardecer. Allí ella tiene puesto un jeans muy ajustado y un top blanco muy corto, con el que deja ver una pequeña parte de sus senos y se nota que no está usando brasier.

Pero lo que se robó las miradas de sus fans fue el tonificado abdomen que tiene la joven, quien siempre se ha destacado por tener una de las mujeres más hermosas de Colombia.

Junto a su imagen, la artista escribió la palabra "paz" junto a un corazón, y como era de esperarse, se viralizó y tiene miles de comentarios de sus seguidores, quienes la halagaron por su buen cuerpo: "Madree estás pa' echarte suero😍", "😍 DIVINA COMADRE!♥️", "Necesito estar así de flacaaaaaaa😩", "Te pasas 🔥❤️", y muchos más.

Recordemos que el pasado mes de enero, Ana del Castillo prometió que durante los próximos cuatro meses no iba a tomar licor. Por medio de su Instagram dijo: "Me reporto por aquí porque ustedes saben que son lo más importante de mi vida. Comienzo otra vez la promesa de dejar de tomar cuatro meses. Siento que es la mejor decisión que he podido tomar".