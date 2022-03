Para nadie es un secreto que los influencers Andrea Valdiri y Saruma, están pasando por uno de los mejores momentos de su vida en cuanto a lo profesional y lo personal.

Ambos son muy activos en sus redes sociales y siempre comparten con sus millones de seguidores diferentes momentos amorosos y también divertidos, como el que quedó registrado hace poco en la cuenta de Andrea Valdiri.

Allí se puede ver que la pareja de tortolitos está grabando en un estudio, una de las canciones que Valdiri usará en su tour artístico, y mientras 'calientan motores' la creadora de contenidos coge de 'parche' a Saruma y le dedica la canción 'El anillo pa´ cuando' de Jennifer López.

Cuando ella le canta esa parte de la canción, la reacción del influencer se viralizó, ya que lo tomó por sorpresa las palabras de Andrea Valdiri.

Algunos segundos más tarde, ella comienza a cantar con el corazón el tema 'Tarde Lo Conocí' de Patricia Teherán y algunas rimas las entona mirando a su pareja, a quien se le nota que la quiere mucho.

El video se viralizó rápidamente en las páginas de chismes y los seguidores de la pareja no demoraron en comentar al respecto: "Dios mío el la ama demasiado 😍", "Ese saru babea por Andreaaaa, me encanta esta pareja❤️", "Como laaaa miraaaa 😍", "Por q nunca se besan en la boca. Que rabia 😂", "saruma todo rojito me encanta", "Yo los veo y me provoca tener novio", y muchos más.