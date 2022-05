Andrea Valdiri movió sus caderas de manera sensual y dejó 'chorreando baba' a sus seguidores

Andrea Valdiri es una de las mujeres más reconocidas en las redes sociales debido al contenido que pública a diario en el que muestra su vida familiar y su trabajo.

Para nadie es un secreto que la mujer es demasiado sensual y siempre que puede muestra sus curvas.

Hace poco, Andrea Valdiri compartió en su cuenta personal de Instagram , un video que dejó 'chorreando baba' a sus millones de seguidores en la red social. Allí se puede ver que ella está en lo que parece ser la sala de su casa y está usando una pantaloneta bastante descaderada y un top blanco ombliguero.

Ella se mueve al ritmo de una canción sensual y deja que su cuerpo exprese lo que siente. La persona que la está grabando la admira y se sorprende con los espectaculares movimientos.

El video fue rescatado por la cuenta de Rechismes y hasta el momento tiene más de 44 mil me gusta y miles de comentarios de todo tipo: "Yo me pongo a hacer eso y termino con la columna desviada 😂❤️", "Las lombrices de mi perrito cuando lo desparasito 😂", "No sé dónde le veían lo embarazada 🤔", "Debe mantener muy feliz a Sarumita 🔥", y muchos más.

Recordemos que hace poco Andrea Valdiri se casó con Felipe Saruma en una ceremonia en la cual no escatimaron gastos.

Durante la noche hubo varios artistas invitados y además, le dieron espectaculares regalos a las personas que trabajaron durante la ceremonia.