Andrea Valdiri subastará cuadro con su vello púbico

Andrea Valdiri causó revuelo en redes sociales luego de anunciar una subasta poco inusual. Se trata de un cuadro hecho con su vello púbico.

Luego de los problemas que tuvo con su expareja Lowe León por la paternidad de su bebé, la bailarina Andrea Valdiri compartió un video en el que aparece con el cuerpo de azul y un lienzo con una silueta de embarazo del mismo color.

Posterior a eso compartió una grabación que dejó impresionados a sus fans. En esta publicación explica que tiene el cuadro y anuncia la subasta.

“Estos son los pelos de mi c&%a, desde que quedé embarazada no me he depilado, entonces hice este cuadro, lo voy a enmarcar y lo voy a subastar. Amén”, resalta la costeña.

Andrea Valdiri subastará cuadro suyo hecho con vello púbico pic.twitter.com/EnoR6Lq2qE — Qué tal esto (@CorreDile) March 31, 2021