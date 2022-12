Andrea Valdiri y Felipe Saruma revelan una gran noticia; la familia se creció

Andrea Valdiri y Felipe Saruma son sin lugar a dudas una de las parejas más queridas que hay en la farándula nacional y quienes suelen ser bastante activos por medio de sus redes sociales en las que cuentan muchos aspectos de su vida personal y laboral, por ese motivo hace poco la creadora de contenidos publicó en su cuenta personal de Instagram una triste pérdida que sufrió la familia.

Se trató de la muerte de un perrito de raza Pomerania llamado Jack y quien falleció a causa de una enfermedad por la cual estaba siendo tratado. Esta situación los afectó mucho a todos en la casa pero la que más sufrió fue la hija mayor de Andrea Valdiri, Isabella, pues se vio que lloró demasiado por la partida de su mejor amigo.

Sobre este tema Andrea se pronunció y aseguró que no pensó que la muerte de un perro le fuera a dar tan duro: "No sé ustedes, pero yo amaba a mi perro. No sabía que la muerte de un perrito me iba a colocar así tan sentimental. Me pegó, pero durísimo".

Al ver la tristeza de Isabella, Valdiri y Saruma decidieron darle un regalo a la pequeña para intentar sanar un poco su corazón tras la partida de Jack, por ese motivo le dieron otro perrito de la misma raza de color negro.

En la filmación que fue compartida en las redes sociales se puede ver el momento en el que la pareja llegó a la casa y la niña los estaba esperando fuera para recibir un regalo. Luego, Andrea Valdiri le mostró el perrito a su hija y ella solamente salió corriendo para abrazarlo.

Pasados algunos segundos y con mucha nostalgia, Isabella decidió caminar hasta el jardín, lugar en el que está enterrado Jack para presentarlos, situación que emocionó a más de un internauta.

De esta manera la familia de Andrea Valdiri y Felipe Saruma se creció con el nuevo miembro de la familia, de quien aún no se conoce su nombre.

