Andy Rivera escribió una conmovedora carta y reveló el motivo de su ausencia

Para los últimos días de este diciembre, Andy Rivera se ausentó repentinamente de sus fans y de sus redes sociales sin razón alguna; sin embargo, en las últimas horas reapareció para revelar el momento difícil por el que está pasando y que lo obligó a tomar dicha decisión.

Con varias historias en su perfil de Instagram y, en especial, con una carta escrita a mano, el intérprete de 'Fuego' se sinceró con las 5.1 millones de personas que lo siguen y aclaró un sinfín de dudas que tenían sobre él, respecto a su estado de salud que empeoró a finales de noviembre de 2021.

Publicidad

"¡Feliz año! No se imaginan cuánto los he extrañado. Soy consciente de toda mi ausencia durante el fin de año y tiene un porqué. De manera muy resumida puedo decirles que me deje llevar por la obsesión de controlarlo todo", dice la misiva que redactó Andy.

Publicidad

Continuando con: "Por intentar más allá de lo que puedo, llegar a la perfección, llegó el punto en el que me estaba olvidando de mí, de lo que me divierte, lo que llena mi alma, olvidándome de que primero fui humano antes que artista".

En pocas palabras, todo lo anterior le generó al cantante de reguetón "algunos estragos en su salud" (trastornos alimenticios, sobredosis de cafeína y trastorno por déficit de atención con hiperactividad), debido a que se obsesionó con su labor de compositor a la hora de crear canciones, e igualmente con dietas y fuertes rutinas de ejercicio en vista que su carrera iba viento en popa.

Publicidad

Sin embargo, indicó que, aunque le cueste hablar del tema, se está recuperando para volver lo más pronto a los escenarios y poder compartir de nuevo con su gente. "Sé muy bien lo que es sufrir, pero no entiendo mucho sobre lo que significa rendirse. Los amo", concluyó Andrés Felipe Rivera Galeano.