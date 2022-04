Arcángel se negó rotundamente a dar concierto en Venezuela mientras el presidente sea Maduro

El cantante de reguetón Austin Agustín Santos más conocido en la industria musical como Arcangel 'La maravilla', fue aplaudido por su comunidad de Instagram compuesta por casi 13 millones de seguidores, al negarse rotundamente a realizar un concierto en Venezuela , pues como ya lo ha manifestado en diferentes ocasiones mientras el presidente del país vecino sea Nicolás Maduro, él no se prestará para dar ningún espectáculo.

Publicidad



Y es que el interprete de canciones como 'No se si fue', 'ganas de ti', 'Chica virtual' entre otros éxitos, contó a través de un 'live' que en diferentes ocasiones promotores venezolanos han estado buscándolo, insistiéndole, y ofreciendole llamativas sumas de dinero para que se presente en dicho país, pero él se ha negado pues él se considera un ser humano con valores al que el dinero no comprará ante una situación como la que enfrentan los habitantes de Venezuela actualmente.

“Ya yo fui bien claro y dije que hasta que no saliera ese hombre de ahí yo no iba a ir pa' allá, dejen de estar llamándome y ofreciendo dinero que yo no voy a ir pa' allá”, señaló el artista quien también aclaró, que a el le gustaría visitar Venezuela para ofrecerle a toda su gente un concierto completamente gratis pero no en este momento.

Publicidad

“Yo lo dije, la primera vez que yo vaya pa Venezuela va a ser de gratis, ¡no voy a cobrar un peso! no me interesa un centavo pero voy a dar alegría de verdad a un pueblo libre”, puntualizó.