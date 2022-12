¿Así de FLACA? Vestido de Miss Universo de Ariadna no le cabe ni a un maniquí

Ariadna Gutiérrez no deja de sorprender a sus fanáticos que la siguen a través de su canal de YouTube.

Ariadna fue coronada por error y su reinado solo duró 4 minutos.

Si embargo, para Ariadna fue la mejor de su vida y guarda celosamente el vestido diseñado por Alfredo Barraza. Pero lo que llamó la atención de sus seguidores es que ella intentó ponerle el vestido a un maniquí que compró y no lo logró "porque era muy voluptuoso".

"Compré este maniquí para poner el vestido, pero es muy voluptuoso. Cuando estuve en mi preparación para Miss Universo tuve una alimentación muy rigurosa y era algo que tenía que hacer porque habia unos estándares de medidas que había que seguir", señaló Ariadna.

Los seguidores que no salían de su asombro porque era muy delgada y aún no se explican como no ganó la corona universal. Lo más insólito es que Ariadna se puso el vestido nuevamente para su video y le cerró perfectamente. Finalmente, lo desfiló para la cámara.

La reina también relató que el vestido pesa varias libras, tiene miles de cristales de Swarosvski y fue elaborado completamente a mano.