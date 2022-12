Así fue como Karol G LANZÓ un vaso con agua a una actriz venezolana

Karol G fue invitada a participar a ‘Match 4’, un supuesto programa concurso de preguntas en el que se participaba en equipo. Todo iba bien al principio, pero llegó un momento de tensión que terminó con otra de las participantes lavada en agua.

¿Qué fue lo que pasó? Karol G debía responder, junto a su compañera, preguntas muy difíciles. Sin embargo, a sus contrincantes, entre la que estaba la actriz venezolana Ivette Domínguez, les hacían preguntas fáciles de responder.

La evidente desventaja hizo que uno de los concursantes dijera “vamos a quedar diez mil a cero porque parece que no tienen capacidad”. Ante esto, Karol G manifestó su molestia a los productores del programa.

“Pues si no vamos a grabar, no grabamos. No me parece y ya le dije a producción. Me ofendieron, tráiganle una actriz de la talla de ella”, dijo notablemente molesta.

La cosa se agravó cuando la actriz Ivette Domínguez se acercó a ella para explicarle cómo funcionaba el programa, pero la colombiana seguía ofendida y enfurecida le lanzó el vaso con agua a la cara y le dijo ¡grosera!

Solo hasta que pasó todo esto, decidieron confesarle que era víctima de una broma del programa ‘Qué locura’. Su cara cambió por completo cuando lo supo y terminó abrazando a la actriz a la que bañó.

