Así respondió Lina TEJEIRO a quien insinuó que no se cambia la ropa

Lina Tejeiro es irreverente y no teme decir lo que piensa. Así quedó demostrado en la respuesta que le dio a quien insinuó que nunca se cambiaba.

Un usuario en Twitter se atrevió a decirle que “Lina Tejeiro es muy bonita, pero dura todo el día con esa ropa de entrenar”.

Lina no se quedó callada y decidió responderle a esta persona de forma contundente.

“¿Y qué te preocupa? ¿Si tú no me lavas y tampoco me vas a oler?”, dijo Lina.

Y que te preocupa? Si tú no me lavas y tampoco me vas a oler ? 🤷🏻‍♀️😂 https://t.co/iq02EVF4UC — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) July 30, 2019

Muchos respaldaron la forma en que contestó la joven actriz a quien la criticó.