Bad Bunny sin CALZONCILLOS: “siempre es un buen día para sentirse SEXY”

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, calentó las redes sociales publicando una instantánea en Instagram isnpirando a sus seguidores a sentirse sexis todos los días.

El artista puertorriqueño, reconocido por canciones como ‘Caro’ y ‘I Like it like that’, en colaboración con J Balvin y Cardi B, se caracteriza por letras con alto contenido sexual, sin embargo, se podría decir que es reservado con su vida privada, por lo cual la foto ha recibido más atención que cualquier otra de sus publicaciones.

En la foto, acompañada del mensaje “Siempre es un buen día para sentirse sexy”, Bad Bunny utiliza una bata entreabierta y nada más, dejando a la luz que no está utilizando ropa interior, a los cual sus seguidores respondieron con comentarios bastante creativos:

“Con la coneja al aire”, “estúpido y sensual Bad Bunny”, “Él sabe que es caro”, “Benito Camelas”, fueron algunos de los más divertidos.

