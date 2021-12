Borracha y con los mocos escurriendo, Yina Calderón pide perdón por haberse tatuado la cara

La empresaria Yina Calderón hace algunos días sorprendió a todos sus seguidores con algunos tatuajes que se realizó en su rostro, y aunque en ese momento se sentía orgullosa por esta acción, hoy día se encuentra arrepentida por haberse marcado la cara y así lo dejó claro en sus redes sociales .

Por medio de su cuenta personal de Instagram , la influenciadora apareció llorando y escurriendo mocos, y al parecer algo borracha, y allí pidió perdón a las personas que defraudó tatuándose la cara.

En el video se le escucha decir a Yina Calderón "Perdónenme por no haber sido lo que ustedes querían que yo fuera, perdón por haberme tatuado (...) Me voy a Estados Unidos el otro año y se los juro por Dios".

En este mismo video la empresaria dijo que va a trabajar para "ser la mejor representación de Colombia", y a raíz de esto las reacciones de los internautas no se hicieron esperar.

Uno de los comentarios que más llamó la atención, fue el de Luisa Fernanda W quien le pidió a los usuarios de las redes sociales que dejaran los chistes acerca de Yina ya que ella necesitaba ayuda.

El mensaje completo de Luisa fue "Yo no sé cómo hay gente que se burla ¡Qué tristeza! Nadie sabe lo de nadie y, realmente, le deseo lo mejor, de verdad ¡Parece que necesita ayuda y urgente!".

Este video de Yina Calderón surgió unas horas después de que el creador de contenido Nicolás Arrieta dijera que una persona antes de tatuarse la cara debe pensarlo muy bien ya que él también lo hizo y hoy día se siente arrepentido.

"Lo ideal sería que esto no pasara, pero tenga cuidado y no hagan estas locuras ¡No se tatúan la cara! Se ve bonito pero va a pasar de moda y ya no les va a gustar en unos cuatro o cinco años, entonces tengan cuidado. Yo me arrepiento del tatuaje que me hice en la cara porque me lo hice muy ebrio y es el único que no me gusta, pero yo afronto mis decisiones y ya, eso es todo", dijo Arrieta.

Continuó "Piensen en su futuro y en que hay otras partes del cuerpo que pueden taparse con una camiseta, pero la cara desafortunadamente no (...) ¡Si no tienes tatuajes en el resto del cuerpo no te tatúes la cara o las manos de un momento a otro!, esa es una de las peores decisiones que pueden tomar".