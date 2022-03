Britney Spears mostró su cosita en la playa y puso travieso a más de un fanático

Britney Spears parece no terminar de celebrar su libertad tras ganar la batalla legal en la que duró 13 años solicitando el manejo de sus finanzas, ya que era su padre Jamie Spears, quien tenía todo el control; posó como Dios la trajo al mundo.

La cantante nuevamente encendió las redes sociales al compartir un carrusel de fotografías totalmente desnuda, al parecer, retando la censura de Instagram con pequeños emojis que cubren, en cierta parte, sus partes intimas.

Poco a poco, la intérprete de 'Baby on more time' recupera su tranquilidad, pues además del sensual desnudo, la mujer de 40 años se dejó ver sonriendo, expresión que hace mucho tiempo no compartía con sus 39 millones de seguidores en Instagram.

Por su parte, fanáticos y amigos no paran de elogiarla y celebrar junto a la artista su libertad.

"Que sea feliz a su manera", "Britney libre", "se lo merece, tanto que luchó por su libertad", "está en un país libre, puede hacer lo que quiera, I ove you Britney", son algunos de los comentarios de la publicación replicada por @laredcaracol.

Vale la pena mencionar que, Spears anunció recientemente la creación de un libro en el que reunirá sus memorias, entre ellas, la dura batalla legal contra su padre. En el acuerdo para sacar a luz su historia se pactó un pago de 15 millones de dólares a la arista.