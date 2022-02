Carla Giraldo posó de espalda y dejó ver en todo su esplendor sus enormes duraznos

La actriz Carla Giraldo emocionó a sus fans al compartir una imagen en la que dejó ver su hermoso cuerpo y los grandes duraznos que tiene.

Por medio de su cuenta en Instagram , le mostró a sus más de 1,7 millones de seguidores que disfruta de uno días de playa y del sol, mientras se saca algunas fotos para paralizar los corazones de sus enamorados.

En una de sus ´últimas publicaciones, la actriz compartió una foto que está en blanco y negro y ella mira al mar. Allí está usando un traje de baño enterizo, unas gafas de sol y un sombrero que tiene en su mano derecha.

Lo que se robó las miradas de sus fans fue su gran 'trasero' al cual le llovieron miles de halagos. Junto a su posteo ella escribió un texto haciendo referencia a su cola: "Y si hacemos torta de 🍑durazno ?".

Hasta el momento su imagen tiene más de 70 mil me gusta y miles de comentarios como: "De alto impacto mamacita 🔥", "Hágale mi amor❤️❤️❤️❤️❤️", "Sagrado rostro...¡¡🙌🙌🙌😍😍", "No me diga mas 😮🔥", "Uyyyy hermosa", "guapa rebiscocho hermoso".

En días pasados la actriz también dejó 'chorreando baba' a sus fans al compartir una foto pero esta vez mostrando su gran delantera. La foto también está a blanco y negro y Carla Giraldo dejó un haciendo referencia al color negro y blanco: "Entre el blanco y el Negro . Me quedo con el negro que divierte, que se presta para todo, prefiero la rebeldía del amor, porque ser diferentes y sonreír es una gran rebelión.".