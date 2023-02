Carmen Villalobos se quita el brasier y deja las bubis al aire libre

Carmen Villalobos sin lugar a dudas es una de las mujeres más hermosas que hay en el país y quien se ha robado las miradas durante los últimos meses, primero por anunciar su separación del actor Sebastián Caicedo después de 10 años de relación y luego por confirmar que está en una relación amorosa con el periodista deportivo Frederik Oldenburg.

Y es que hace poco la reconocida actriz demostró una vez más ser el deleite de muchos al posar sin su brasier y un llamativo blazer. La presentadora mostró sus marcadas curvas en una sesión de fotos bastante cuidada mostrando en una parte que estaba usando, al parecer, un short de color negro.

Junto a su publicación, la mujer escribió: "Jueves de muuuucha actitud 🔥😎💋" y, hasta el momento tiene más de 300 mil me gusta y comentarios de todo tipo: "Me recuerda cuando Méndez le cerraba el saco a la Doctora!! Jajajajjaaja amoooo!! 😍", "Que clase de Diosa eres ??❤️‍🔥", "La perfección hecha mujer y nadie puede decirme lo contrario", "Carmencita me hace dudar de mi sexualidad aveces me preguntó cómo es que soy bi, si existe este tremendo mujerón. Feliz jueves 🔥😍🤤", pero sin lugar a dudas el comentario que más llamó la atención fue el de su novio: "Por Dios que beeeeeellaaaaaa mi vida !!! 😍😻 te amo !!! Radiante y sexy !!! 🤤".

Publicidad

Por otro lado, recordemos que hace poco la expareja de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo, presumió a su nueva novia en sus redes sociales.

Con un video en el que se les ve disfrutando de un día de playa, el actor demostró que se encuentra muy feliz con Juliana Diez.

En la publicación escribió: "En tus tiempos Señor. Que el amor, el respeto y la felicidad primen para todos. Amo caminar de la mano de Dios y de la tuya Juliana Diez. Que ÉL siempre sea el protagonista de nuestra historia".

Publicidad

Te puede interesar: Receta sencilla para enamorar