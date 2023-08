Carmen Villalobos no oculta su noviazgo y revela imágenes inéditas con Frederik Oldenbur

Carmen Villalobos fue noticia hace algunos meses luego de confirmarse su separación con el actor Sebastián Caicedo, sin embargo, todo eso quedó en el pasado y la hermosa costeña ahora vive las mieles del amor con su nueva pareja, el presentador venezolano Frederik Oldenburg.

En un principio la pareja mantuvo en secreto su romance, aunque en varias oportunidades se les vio acaramelados, como la ocasión en la que fueron filmados bailando y besándose en una discoteca.

Después de los rumores, Frederik Oldenburg, decidió hablar al respecto y confirmó en el programa 'Hoy Día' que si estaba saliendo con la colombiana y estaban muy felices conociéndose y disfrutando cada momento juntos.

Ahora, la misma Carmen Villalobos fue quien presumió de su nueva relación amorosa, ya que por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que la siguen millones de personas, publicó algunas fotos inéditas junto al presentador venezolano.

Publicidad

La actriz aprovechó que su novio estaba cumpliendo años para realizar un amoroso posteo. Allí escribió: "Hoy es el día más importante desde que empezamos a ser novios ! ¿Cómo se dió todo🤗? Esa historia solo TÚ Y YO la sabemos ❤️ y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos❤️ Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO 🤤🤤🤤!".

Siguió escribiendo: "Hoy mi mayor deseo es que sigas pasando un súper cumpleaños, sigas siendo ese ser auténtico y que siempre me contagies con tu dulzura y risa 😻 Happy Birthday amor @fredefutbol 🥳 Te amooooooo ❤️🐱❤️🐱".

En las fotos se ven momentos que han vivido juntos y viajes que han realizado y sin lugar a dudas están muy felices disfrutando del presente.

Publicidad

El posteo de Carmen ya cuenta con más de dos millones de me gusta y miles de comentarios, pero el que más llamó la atención fue el de su novio: " @cvillaloboss Wuaoo !!! Mi vida gracias por esas palabras, gracias por tantos momentos maravillosos ❤️❤️, ha sido y seguirá siendo increíble, llegaste a mi vida con toda la fuerza posible, con toda tu alegría, con todo el amor que me das cada día, las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me siento y es gracias a tí, te amo demasiado, gracias por darme el mejor cumpleaños de mi vida, en tu tierra, con tu gente, con tus sabores 🇨🇴☺️☺️ TE AMO !!!😍❤️😻".

Te puede interesar: Pase al tablero con Camilo Arévalo