Carolina Cruz abre su corazón y reconoce ayuda de psicólogos tras separación con Lincoln Palomeque

La famosa modelo y presentadora Carolina Cruz sorprendió a sus miles de seguidores al pronunciarse abierta y tranquilamente sobre su separación con el actor Lincoln Palomeque , tras relación de varios años y de la que nacieron sus dos hijos, Matías y Salvador.

Pues, aunque fueron varios meses de especulaciones sobre la ruptura de esta admirada pareja, finalmente ambos publicaron un mensaje hace unas semanas confirmando su separación en buenos términos.

Publicidad

Ahora, la presentadora abrió un espacio en su cuenta de Instagram para responder varias preguntas de sus seguidores y que tienen que ver con su separación; sobre este tema, la modelo respondió de manera serena algunos temas y reveló pequeños de talles de cómo afrontó esta situación que, considera, no es fácil para nadie.

Publicidad

“He estado muy bien y cada día estoy mejor”, fue una de las primeras expresiones de Carolina Cruz ante la pregunta de cómo ha estado este tiempo.

Inmediatamente la presentadora dice que considera que “todas las separaciones son difíciles”, al hablar sobre cómo se afronta esta situación; al tiempo que expresa que “nadie tiene la respuesta exacta” a la forma exacta en que se debe manejar.

Publicidad

En una evidente conexión espiritual, Cruz señala que todo este tiempo “he estado pegadita a Dios. Si uno sana desde el amor y el respeto creo, que uno sana muy fácil. He estado muy bien acompañada de Dios y de mis hijos”.

Agrega que además se ha apoyado en el acompañamiento de psicólogos que le enseñan también a llevar la situación: “Tengo dos psicólogas que me han estado ayudando durante todo este año y a sanar honestamente desde el amor, la gratitud y el entendimiento”.

Publicidad

Habla además del ego, señalando que es el peor enemigo que pueden tener los seres humanos a la hora de buscar consejos ya que “el ego no nos deja soltar, no nos deja entender y no nos deja transformar las situaciones; pero cuando soltamos el ego todo empieza a cambiar.

Publicidad

Carolina Cruz cuenta a sus seguidores que “le entregué el timón a Dios de mis situaciones y momentos, y cuando empecé a escucharlo desde el amor y desde la honestidad, aprendí a tener calma”.

Con estas respuestas la presentadora despertó cientos de comentarios positivos de seguidores que admiran su actitud y su forma madura y reservada de haber llevado su situación personal. Además, otros seguidores le agradecen por haber abierto su corazón y dar ejemplo a quienes atraviesan por estas situaciones para buscar de Dios y de ayuda profesional para poder seguir adelante.