Carolina Cruz habla de su reacción a desmayo en Día a Día: "Me dio risa nerviosa...mal ahí"

Un evento inesperado se presentó en medio del programa en vivo Día a Día, de Caracol Televisión, donde una bailarina y actriz invitada sufrió un desmayo en pleno programa .

La situación fue tan inesperada y tensionante que puso a prueba la reacción de cada una de las personas que estaba en el set, demostrando que ante situaciones para las que no estamos preparados podemos reaccionar apresuradamente o, por el contrario, pasivamente, incluso, experimentando momentos de confusión o shock.

Pues eso fue precisamente lo que le ocurrió a la presentadora Carolina Cruz quien, ante la caída de la invitada, quedó completamente perpleja y confundida viendo la situación de la que no pudo reaccionar durante algunos segundos. Según asegura ella, pensó que hacía parte del show.

La reacción de la también modelo quedó captada en cámara ya que todo se presentó en pleno en vivo y dicho clip terminó desatando una oleada de reacciones divididas frente a cómo actuó Carolina Cruz al ver a la invitada desmayada.

Precisamente sobre este tema se generó un debate en redes sociales con opiniones a favor y en contra de la presentadora; pues muchos consideran que fue "indolente" e "indiferente" ante el angustiante momento, mientras que otros usuarios defendieron su actuar al sentirse identificados frente a la reacción natural del cuerpo que imposibilita reaccionar a las personas ante situaciones complicadas.

Y tras varias horas de polémica fue la propia Carolina Cruz quien se pronunció explicando que su reacción se debió a una confusión en la que, en principio, pensó que se trataba de una puesta en escena; además confesó que cuando le dijeron que era real entró en una especie de shock en la que hasta le dio risa nerviosa.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram la presentadora explicó que se trató de una situación que nunca le había pasado y que no supo reaccionar en medio del momento; agregó que entre las críticas le han dicho que menos mal no se trataba de su mamá o sus hijos, ante lo que respondió que: "Menos mal no, menos mal no era mi mamá o mis hijos porque mal, o sea, yo mal, muy mal".

De forma jocosa la modelo también se refirió a otros comentarios en los que han dicho que no se desmayarían delante de ella, por lo que claramente expresó: "nunca se desmayen ni se mueran delante mío porque se van en pérdidas".

Por último contó que en ese momento tuvieron que decirle por interno que el desmayo era real ya que ella pensaba que hacía parte del show y que al saber la magnitud de la situación le dio una "especie de risa nerviosa".

