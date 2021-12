La actriz Carolina Ramírez causó un gran revuelo en su red social de Instagram al publicar una foto en la que se ve totalmente desnuda.

La artista quiso recordar con esta fotografía su participación para la edición de la revista Soho del año 2007, donde posó desde el mar como Dios la trajo al mundo.

Carolina Ramírez debió volver a compartir esta foto en su feed ya que la primera vez Instagram se la eliminó. En ese momento ella escribió junto al post "Hace 14 años de esta foto y sigo creyendo que es una de las mejores que me han hecho (para la edición de la revista SOHO año 2007 por @velezmauricio ) la encontré y la comparto con ustedes porque sí".

Pasadas algunas horas, la actriz no desistió y la volvió a publicar junto al mensaje "Hazte el autoexamen #autoexamendemama 😉 (la anterior la bajaron por no educar, sorry!) todes a hacerse el autoexamen!!!".

Hasta el momento su publicación tiene más de 180 mil me gusta y miles de comentarios de sus seguidores en todo el mundo quienes han enloquecido con esta foto.