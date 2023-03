Catherine Siachoque luce despampanante cambio de look; le dicen que se quitó años de encima

El sueño de muchas personas es la reconocida actriz Catherine Siachoque, quien a sus 51 años no para de sorprender a sus seguidores con cada uno de sus posteos en las redes sociales en los que publica fotos y videos derrochando sensualidad.

Sin embargo, hace poco la esposa del también actor Miguel Varoni, sorprendió con una publicación mostrando su nuevo cambio de look, un estilo que sin lugar a dudas le queda muy bien, enamorando de esta forma mucho más a quienes la siguen.

Y es que Catherine se cambió de una manera radical su color de cabello, recordemos que la mujer lo tenía algo claro tirando a un rubio y ahora luce un tono oscuro y esto llamó la atención de los internautas quienes aseguraron que se ve mucho más joven y se quitó algunos años de encima.

"Los dos te quedan bien, pero en mi opinión morena te ves más sensual, te da un aire de chica exótica, muy bonita 👍", "Todo te queda lindo pero el color oscuro te resalta más 😍", "Se ve espectacular con ese color y las ondas 😍😍😍😍 me encanta !!!! Ella se ve bella como sea 🔥", "el negro te hace lucir mucho más joven más viva intelectual", son solo algunos de los comentarios.

Por otro lado, recordemos que hace poco Catherine Siachoque fue tendencia luego de revelar el porqué no tiene hijos, puesto que muchas personas aseguraron que no lo hacía para no perder la figura, sin embargo, ella misma desmintió estos rumores.

En su momento a famosa actriz dijo: "Toda la gente que me conoce sabe que yo jamás pondría por encima de mi familia una cuestión física. Para mí, mi familia es la bendición más grande que me ha dado mi Dios porque hay familias que son disfuncionales. Jamás, no crean esas cosas que dicen porque es mentira".

