Luisa Fernanda W vuelve estar en los diferentes portales de noticias debido a una respuesta que le dio a un internauta, quien le preguntó lo que sentía cuando veía a Pipe Bueno darse beso con otras artistas.

Por medio de su cuenta personal en Instagram , la empresaria de maquillaje realizó una dinámica con sus millones de seguidores, quienes tenían que responder a una pregunta que ella puso: "¿Qué suponen de mí, qué suponen de nosotros?".

Uno de sus tantos fans le escribió: "Que no eres celosa al ver a Pipe con otra mujer en las novelas o series".

Esta respuesta causó revuelo por la forma en como ella abordó el tema. Mientras iba en un carro, Luisa Fernanda dijo haciendo algunas caras: "Pues no es que me encante, no es como ¡ay que bonito!, no, pero pues tampoco le doy color".

Este tema salió a flote debido a que hace poco se estrenó la serie de Disney llamada 'Siempre fui yo', en la que el cantante de música popular Pipe Bueno, actúa junto a la mexicana Karol Sevilla . Ambos comparten algunas escenas románticas y candentes con besos de por medio.

Esta no es la primera vez que el intérprete de 'Recostada en la cama' realiza este tipo de escenas, recordemos que él también actuó en la novela 'Te la dedico' y protagonizó momentos subidos de tono con Diana Hoyos y Valerie Domínguez .

La cuenta de Instagram llamada la_chismosa_news fue a encargada de compartir el video.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tienen una relación bastante estable. Fruto de su amor tienen a su pequeño hijo llamado Máximo y ahora la empresaria de maquillaje está de nuevo embarazada y lo que se sabe es que fue un bebé planeado y ella tiene un poco más de tres meses de gestación.

Luisa está disfrutando de nuevo esta etapa única en la vida de las mujeres y compartió la buena noticia por medio de su cuenta personal en Instagram.