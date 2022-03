Christian Nodal se borró el tatuaje más grande que tenía de Belinda

La boda de Christian Nodal con la bellísima cantante mexicana Belinda , era sin lugar a dudas una de las más esperadas del año. Una vez anunciaron su ruptura y por ende la terminación de su compromiso, muchos quedaron con los crespos hechos, entusados y además preocupados, pues no sabían qué iba a pasar con la cantidad de tatuajes que se hizo el cantante, en honor a Belinda.

Muchos creyeron que el artista no iba a borrarlos, ya que en diversas ocasiones cuando fue cuestionado al respecto por diferentes medios de comunicación, él dijo que aunque terminaran los conservaría, pues Belinda era el amor de su vida.

Sin embargo, 'del dicho al hecho hay mucho trecho', pues a los pocos días de haber publicado el comunicado que daba por terminada oficialmente la relación, Christian reemplazó el tatuaje que tenía al lado de su patilla que decía 'Beli', con los signos del naipe.

Y aunque muchos se sorprendieron, la verdadera preocupación rondaba alrededor del tatuaje más grande: los ojos de Belinda en su pecho.

Pues resulta que en la última entrega de los 'Premios Lo Nuestro', el cantante usó un abrigo cerrado, sin llevar camisa por debajo, el cual dejaba un poco al descubierto el pecho del cantante.

Y ¡Oh sorpresa!... la mirada de Belinda literalmente voló, porque ahora en su lugar, hay un par de alas que el cantante decidió tatuarse, para borrar de su cuerpo una de las mayores marcas que la actriz y cantante le dejó. Ahora, lo que no sabemos es si la elección de hacer su presentación usando solo el abrigo fue a propósito.