Cierran de nuevo la cuenta de Instagram de Yina Calderón

Yina Calderón contó por medio de las historias del Instagram de su empresa de fajas, que nuevamente la plataforma le cerró su cuenta en la cual tiene casi 4 millones de seguidores.

En los videos que se hicieron públicos, la influencer dijo “Tengo que contarles que me inhabilitaron de nuevo y aunque yo pensaba que esta vaina ya había parado, no fue así. Lo acabo de notar y ya no sé ni qué decir, ahora solo tengo el perfil de mi empresa ¡Y sí!, estoy muy baja de nota porque imagínense...”.

La empresaria aseguró que no tiene claras las razones del bloqueo de su cuenta y aseguró que ya tiene a algunas personas trabajando para poder recuperar su perfil “Para los que me preguntan, quiero decirles que esta vez no fue por Brayan, no me dieron ningún motivo y ni siquiera yo entiendo qué paso. Tal vez el problema es ser yo. Nos vamos a ver por aquí mientras tanto y ya están trabajando en recuperarla”.

Yina Calderón se siente muy triste por esta situación pero expresó que reconoce que su estabilidad emocional no puede depender de una cuenta de Instagram.