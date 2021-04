"Como ring de boxeo", la pelea de Yina Calderón y La Liendra que prendió las redes sociales

Yina Calderón y La Liendra son dos personajes a los que poco les importa generar polémica con sus declaraciones o acciones. Tienen muchos seguidores en redes sociales que siempre están al tanto de lo que publican.

Recientemente, Yina hizo una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en la que le pidió a sus seguidores que nombraran a un personaje y ella diría lo que pensaba de esa persona.

Le preguntaron sobre Amparo Grisales, Jessica Cediel , Aida Victoria Merlano , Luisa Castro, Alejandra Azcárate , entre otros. Aunque de todos se refirió en muy buena forma, con La Liendra no pasó lo mismo, pues debido a la broma que hizo el influencer junto a Mateo Carvajal hace unos días , Yina no tiene la mejor impresión.

"Desde la vez que se refirió de manera despectiva de mí y otras personas me genera como fastidio", dijo Yina. Sin embargo, también reveló que La Liendra le coquetea a una amiga suya.

"Aparte de eso, le coquetea a una amiga mía mandándole cosas calientes y subidas de tono después que tiene novia, entonces tampoco me genera confianza", remató diciendo Yina.

El comentario no pareció gustarle mucho a La Liendra quien horas después publicó una historia en Instagram en la que, aparentemente, hablaba sobre Yina Calderón en el texto.

"Hagan contenido para que no tengan que mostrar las te/&$ y cu$# o hablar de los demás para que los vean...no saben lo que es tener luz propia", escribió La Liendra, pero la storie fue borrada minutos después.

No obstante, Yina Calderón no se quedó callada y decidió responder a La Liendra después que muchas personas la etiquetaran en dicha publicación que hizo el instagramer.

"Si es para mí, yo creo que la mujer puede mostrar el cu$# o las tet%$ y hacer lo que quieran. Así como él en su Instagram hace lo que quiera, yo en el mío hago lo que quiera....yo no me estoy metiendo con él, él fue quien se metió conmigo hace unos días cuando de una manera despectiva habló de mí, de Epa Colombia y de Luna Gil. Él proviene de una mujer, entonces no tiene por qué estar hablando de las mujeres ni nada por el estilo. Por eso no me cae bien, si él quiere que yo lo respete, pues él tiene que aprender a respetar a las mujeres", dijo Yina,

Finalmente, le pidió a La Liendra que no se refiriera más a ella en sus publicaciones y hasta le lanzó una advertencia.

"Que jamás en la vida se le vaya a ocurrir pronunciarme de una manera despectiva porque se metió con quien no era. Y yo tengo los pantallazos donde usted señor Mauricio le está coqueteando a mi amiga. Entonces como tiene rabo de paja, mejor quédese calladito y no se acerque al fuego. Mi intención no es dañarle el noviazgo para nada, pero mejor vea...calladito bebé. Dejemos el tema hasta ahí, no se pronuncie más. Borró la historia porque sabe que tiene rabo de paja mijo. Entonces esos jueguitos de que a quien mato, a quién me como, con quien yo no sé que...no, a mí no me meta en esa colada, respéteme como mujer, respete a la comunidad LGTBI. ¿Qué se puede esperar? No respeta a su novia y le cae a otras viejas, pues qué me va a respetar a mí?", dijo Yina.