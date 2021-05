Como un huracán: Mariana Gómez se emberracó con hombre que le dijo que "era pura silicona"

La hermosa Mariana Gómez, la actriz que interpreta a 'Irma el huracán' en la serie La Reina del Flow, se salió de casillas cuando un hombre le pidió explicar a profundidad por qué no estaba de acuerdo con la reforma tributaria.

Sin embargo, el hombre la incitó a responder a la inquietud para demostrar que "no solo tenía silicona en los senos y la cola". El comentario indignó mucho a la actriz quien publicó lo que dijo el hombre junto a una imagen en la que aclara que no tiene cirugías.

Además, respondió a la ofensa desde sus stories de Instagram con mucha molestia y calificó el comentario como machista y desafortunado.

"Si me afectan en el sentido de que no es un ataque solamente a mí, sino a todas las mujeres. ¿Si yo tuviera silicona en las te#$% y en el cu&/ qué? ¿No tendría derecho a opinar?, ¿No tendría derecho a pensar? ¿No tendría igual de validez mi comentario o mi forma de ver las cosas? ¿El tener silicona en las te%$# o en el cu&% me hace menos culta, menos inteligente o menos capaz? Si usted es como este personaje, revísese. Revise su fanatismo, revise su machismo y esa forma de pensar está mandada a recoger. No voy a tolerar ese tipo de comentarios en mis redes", dijo la joven.

Mariana Gómez, Irma en La Reina del Flow, le contestó a hombre que la ofendió en las redes pic.twitter.com/O0559qZy8h — Qué tal esto (@CorreDile) May 3, 2021

Mariana Gómez tiene más de un millón de seguidores en Instagram gracias a sus papeles en producciones como 'La Reina del Flow' y Loquito por ti. La joven es cantante y es de las actrices jóvenes más bellas y cotizadas de la actualidad.