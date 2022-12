¿Con esa pierna pa’ qué la otra? Tatiana de los Ríos mostró los “perniles” que se gasta

Colombia. Sus fieles seguidores se lo recuerdan cada vez que pueden a través de redes sociales.

Esta vez, los dejó flechados con dos fotos en las que luce un vestido blanco de aberturas con el que saca a relucir sus “piernotas” o “perniles, como le escribieron.

Además, completó su sensual pinta con unos tacones puntilla que la hacen ver más esbelta aún.

A Tatiana de los Ríos siempre le han sobrado los piropos, pues es considerada una de las modelos más importantes del país. La paisa de 41 años ha conquistado pasarelas por muchos lugares del mundo y ahora se enfoca más en la actuación.

En algunos comentarios le dicen que no tener hijos le ha ayudado a mantener esa figura que tiene. Sin embargo, Tatiana no descarta convertirse en madre. Si no encuentra una pareja con la cual conformar una familia, lo podría hacer mediante los óvulos que tiene congelados desde hace algunos años.

