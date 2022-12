Con la voz cortada, La Liendra confirmó que su mamá está hospitalizada por COVID-19

El joven conocido en redes como 'La Liendra' subió varias historias a su cuenta de Instagram en las que se ve muy triste, pues confirmó que su madre se encuentra hospitalizada en Pereira por COVID-19.

'La Liendra' tuvo que viajar por carretera la madrugada de este 8 de septiembre para poder estar con su madre en el hospital.

"Me quieren ver aburrido, hoy estoy aburrido. Voy rumbo para Pereira con la ayuda de Dios porque tienen hospitalizada a mi mamá por lo del COVID-19. Ella antesdeayer era llámeme y llámeme y yo no le contesté por cosas de trabajo, dije que luego la llamaba y no lo hice. Hoy me enteré que estaba en el hospital", dijo el joven.

La mamá de La Liendra está hospitalizada por Covid 19 pic.twitter.com/lk3xaa4i7K — Qué tal esto (@CorreDile) September 8, 2020

También envió un mensaje a todos sus seguidores para que estén más pendientes de su mamá y no la descuiden.

"Cuiden mucho a sus familias, no salgan, no se confíen estos días porque este virus cuando usted menos se lo espera tiene a la familia en el hospital. Esto no come de que usted tenga plata", señaló.



El mensaje que envió La Liendra a los jóvenes pic.twitter.com/fp8X6lu0Zm — Qué tal esto (@CorreDile) September 8, 2020

