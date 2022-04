Con supuestas indirectas, exesposa de Hassam confirmaría que el comediante ya tienen nueva novia

Hace algunas semanas el humorista Gerly Hassam sorprendió a todos sus seguidores con la noticia de que su relación con Tatiana Orozco, mujer con la que compartió 18 años, había llegado a su fin. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Hassam asumió la culpa de la ruptura, y le pidió a todos que por favor evitaran emitir juicios o escribirle cosas ofensivas a ella.

“Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y esto Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, confesó el humorista quien también contó que estaban tratando de llevar la fiesta en paz por sus hijas.

Hasta entonces, la mujer se había mantenido en silencio respecto al tema. Sin embargo hace poco logró impresionar a todos sus seguidores con una serie de declaraciones que realizó a través de su cuenta de Twitter.

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón y ya hoy tiene novia” escribió Orozco en su cuenta en la que posteriormente publicó otro tuit que decía “Gracias a Dios tomé la decisión correcta”.

Aunque la mujer no escribió el nombre del humorista, la mayoría de internautas interpretaron que dichas frases eran para Hassam.

Al parecer a la empresaria le afectó darse que cuenta que su ex esposo decidió pasar rápidamente la página, y está intentando rehacer su vida amorosa con alguien más.

Hassam por su parte no se ha manifestado al respecto.

