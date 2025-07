Olor a moho y vómito, las pistas en habitación de familia fallecida en hotel de San Andrés

El extraño fallecimiento de una pareja de esposos y su hijito de 4 años dentro de un hotel en San Andrés sigue siendo todo un misterio tanto para sus familiares, como para autoridades, que continúan recolectando pistas que lleven a establecer qué pudo ocurrir al interior de la habitación en la que aparecieron sin vida las tres personas y quienes aparentemente no presentan signos de violencia.

Los hechos se presentaron el 11 de julio cuando el padre de la mujer y un trabajador del hotel hicieron el hallazgo en la habitación en la que se hospedaban los esposos Tito Nelson Martínez Hernández, Viviana Andrea Canro Zuluaga y su pequeño hijito de 4 años, Kevin Mathías Martínez Canro.

La familia, que había llegado a hospedarse el 9 de julio, estaba sin vida dentro de la habitación y sin aparentes signos de violencia por lo que la investigación se ha convertido en todo un reto para las autoridades.

Y frente a estos hechos se han conocido varios detalles que darían posibles pistas sobre qué ocurrió dentro de la habitación y por qué la familia terminó sin vida sin que nadie se percatara.

Pues Mayerli Andrea, una de las hijas mayores de la mujer fallecida habló con Noticias Caracol y reveló que hubo unas situaciones particulares que ahora harían parte de la investigación para determinar si hay relación con los fallecimientos.

Olor a moho y vómito antes de fallecer

La mujer, quien no viajó y se quedó en Bogotá a cargo del salón de belleza de su mamá reveló que tan pronto la pareja de esposos y el niño llegaron al hotel se encontraron con situaciones desagradables como una habitación desacedada y olores extraños.

Pues dice que tanto su mamá, como otros familiares que viajaron a San Andrés, coincidieron en que la habitación en la que se presentaron los tres fallecimientos, al parecer no estaba en condiciones optimas para ser habitada, especialmente porque de la habitación sobresalían "olores extraños", pero no lograron identificar a qué olía.

Sin embargo, en otras declaraciones se detalla que uno de los olores más sobresalientes de la habitación era de moho y humedad.

Sumado a esto la salud del menor de edad también dio signos de alerta ya que aunque inicialmente solo presentó una deshidratación, con el paso de los días el niño de 4 años tuvo un deterioro de salud que involucró vómito y mareos.

"Mi hermanito, mi Mati de 4 años… mi mamá me dijo que ellos llegaron sobre las 10 al hotel y me contó: 'Mi Mati llegó malito, se me enfermó, está que vomita', dijo que era raro", contó la joven a Noticias Caracol.

Este tema de los olores habría sido corroborado por otra persona que ingresó a la habitación al momento de encontrar los cuerpos sin vida pero, según relato del padre de la mujer víctima, "ese hombre se salió de inmediato porque no soportó el fuerte olor".

Por el momento ninguno de estos detalles han sido confirmados por las autoridades y hacen parte de la investigación que se adelanta para establecer cómo ocurrieron los hechos y si hay posibles responsabilidades.

