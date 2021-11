Con un tierno video, Adriana Lucía reveló en sus redes que tendrá gemelas

Uno de los momentos más hermosos para la mayoría de las mujeres es cuando se está en periodo de gestación. La cantante Adriana Lucia se encuentra en esta etapa y no se cambia por nadie.

Hace poco la costeña reveló por medio de su cuenta personal en Instagram el sexo de sus bebés.

El anuncio llegó con el lanzamiento de su nueva canción llamada 'Una nueva alegría' en la que aparece junto a su hijo mayor y su esposo. En el video la artista revela que tendrán dos niñas y muestra dos vestidos de color blanco y rosa.

Junto a su publicación en Instagram, Adriana escribió “Una nueva alegría. La mejor manera que tengo para expresarme es a través de la música… Quise hacer un video lleno de imágenes naturales, relajadas, de los que somos como familia".

Además expresó lo feliz que se siente en este momento de su vida: "Más que revelarles el sexo de nuestros bebés, quiero compartirles un sentimiento profundo de lo que vivo en este momento”.

La publicación no demoró en volverse viral y sus seguidores les dejaron mensajes de alegría por esa gran noticia "Adri que bellezaaaaa! Demasiado hermosa esta canción pero la bendición más grande es que sean niñaaasss wow👏👏👏🤩🙏 Abrazo especial Adri!", "Que emoción esta bella noticia por partida doble, el Señor Todopoderoso los bendice y bendecirá siempre, dos hermosas princesas para su hogar, ❤️❤️❤️❤️", "No lo voy a superar no", y muchos más.