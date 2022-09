¡Confirmado! Johnny Deep tiene una relación amorosa con su abogada

Hace unos meses el mundo vivió a través de las redes sociales el dramático y sorprendente juicio de Johnny Deep contra su expareja Amber Heard, por difamación. Ahí ambos revelaron impresionantes detalles de su relación, que públicamente parecía muy armoniosa, sin embargo, tras las declaraciones de los implicados, quedó muy claro que la realidad era otra.

En ese entonces, surgió un rumor de que el reconocido actor de Hollywood podría estar saliendo con Camille Vásquez, la abogada colombiana que lo representó. En diferentes periódicos, el 'runrún' deambuló, no obstante la mujer se manifestó para desmentir que ella no sostenía ningún tipo de vinculo con Deep, aparte del profesional.

¡Y tenía toda la razón!, pues aunque sí es cierto que el actor tiene una relación amorosa con su abogada, no es ella. En realidad se trata de Joelle Rich, una mujer londinense, que lo representó hace dos años en el juicio por difamación contra el diario 'The Sun'. Así, finalmente lo confirmó el portal 'Page Six', el pasado jueves 22 de septiembre.

De acuerdo a la información que tiene publicada la empresa en la que labora Rich, la mujer "tiene una gran experiencia en litigios por difamación, privacidad y derechos de autor, habiendo formado parte recientemente del equipo que ganó un importante caso de privacidad y derechos de autor en la opinión pública, y habiendo dirigido también una reciente demanda por difamación de alto perfil”.

Cabe resaltar que la mujer estaba casada cuando conoció al actor, y posteriormente se separó cuando empezó a salir con él. Un detalle que ha generado todo tipo de reacciones en la opinión pública, pues muchos señalan que Deep le habría a arruinado el hogar.

