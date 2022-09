Niña que asesinó a su hermanito de 5 años culpa a su amigo imaginario

Un terrible hecho sacude a Argentina donde una niña de 13 años cegó la vida de su propio hermano de cinco años, y le confesó el crimen a su mama. Ahora salió a la luz un nuevo detalle del caso en el que la niña involucra a un supuesto amigo imaginario.

Roxana es la madre de la niña que el pasado 19 de septiembre le confesó a través de un mensaje que había matado a su hermanito y posteriormente se sentó junto al cuerpo a esperar la llegada de sus padres, "como si nada.

Y ahora, algunos días después de conocido el caso ocurrido en Arroyo Seco, Argentina, y que conmociona al mundo, salieron a la luz algunos detalles que ha revelado la propia madre de los menores de edad.

La mujer, en diálogo con varios medios internacionales, contó que su hija posiblemente tiene problemas psiquiátricos que la llevaron a cometer el despiadado crimen y comportarse son tranquilidad tras haberlo hecho; además, reveló que su hija ha hablado de un supuesto amigo imaginario y, hasta lo culpa de "no haber estado el día que mató a su hermanito".

Pues, según el relato de Roxana, su hija venía hace mucho tiempo con comportamientos extraños por lo que los padres de la menor habían acudido a varios expertos para que analizaran su comportamientos; sin embargo, asegura, los psicólogos, psiquiatras y neurólogos le respondían que era una niña normal.

“Jamás imaginé que mi hija podría hacer algo así. Busqué ayuda de todas las maneras. La llevé a psicólogos, psiquiatras, neurólogos. La hacían mirar para arriba y para abajo. Le pedían que levantara el pie y me decían que la veían normal, pero en mi casa yo veía cosas en ella que no eran normales”, dijo Roxana.

Roxana detalló que, al parecer, su hija sufría otro posible trastorno en el que, según le decía la niña, escuchaba voces que le daban órdenes o le hacían peticiones.

Incluso, dijo que la menor le había manifestado en repetidas oportunidades que tenía un amigo que solo ella veía y escuchaba, y que además la niña insistentemente le pedía a su mamá que hablara con su amigo, que madre de la niña mencionó como un amigo imaginario.

Sobre este supuesto amigo imaginario Roxana contó que la psicóloga nunca determino que fuera un problema, sin embargo, después de cometer el crimen, la niña le dijo a la psicóloga que era culpa de su amigo imaginario.

“¿Sabes lo que le dijo mi hija a la psicóloga que la recibió en el hospital después de lo que hizo? Le echó la culpa a su amigo imaginario. Decía que él siempre le pedía que por favor que no lastimara a su hermanito, y que justo esa vez el amigo imaginario no estuvo para salvar al niño”, relató la mujer ante medios.

La madre resaltó que nunca medicaron a su hija ya que siempre le manifestaban que la veían actuar como una niña normal y que, de haberlo hecho, se hubiese podido evitar el fatal desenlace. “La revisaban dos minutos, nos volvíamos a casa y ella muchas veces tenía la mirada perdida. Le hablaba y no me contestaba. Se enojaba y no entendía por qué”, recordó la madre de los menores.

Debido a los compartimientos de su niña, Roxana procuraba que ella y su hermano menor no se quedaran solos en casa, pero el día de los hechos la rutina cambió y se dio la tragedia. Pues el padre de los menores de edad, estando a cargo de la niña y el niño recibió una llamada de urgencia de su trabajo y tuvo que salir; Roxana se encontraba en clase recibiendo unas notas. Los hermanitos quedaron solos.

Pasados los minutos la mujer recibió un mensaje escrito por su niña en el que le manifestaba que había matado a su hermano; la madre inicialmente no lo creyó pero la menor de edad insistió. Al llegar a casa, cuenta la mujer: “Mi hija no me quería abrir la puerta al principio. Cuando pude entrar, no puede describir lo que vi. Mi hijo tirado en el piso, boca abajo, lleno de sangre".

La mujer agregó que en medio de la macabra escena de su hijito asesinado, se encontraba su hija de 13 años, "sentada en una silla a su lado, como si nada”.

Ahora el caso es investigado por el Juzgado de menores a cargo el juez Miguel Surraco, quien ordenó que la menor de edad sea traslada al hospital de Niños Victor J, Vilela de Rosario, con la intensión de ser atendida por un equipo interdisciplinario de la Dirección Provincial de Salud Mental.

