¡Conmovedor! Reconocimiento a 'La gorda' Fabiola puso a llorar a todo el elenco de Sábados Felices

El programa Sábados Felices celebró la noche del pasado 27 de agosto los 50 años del programa al aire.

Con una ceremonia digna de una gala de Hollywood, varios humorista e integrantes de Sábados Felices desfilaron por una gran alfombra roja para dar inicio al festejo del programa que por cinco décadas ha acompañado a millones de familias cada noche los fines de semana.

Durante la jornada se realizó un sentido homenaje a 'La Gorda' Fabiola, una gran humorista pero sobre todo mujer quien con el paso de los años se ha encargado de ganarse el cariño y respeto tanto de sus colegas como de los televidentes.

La encargada de entregar el premio fue la Diva de Colombia, Amparo Grisales, quien no pudo contener las lágrimas mientras presentaba el homenaje: "Esta noche tengo la gran alegría y el privilegio de ser la vocera para honrar a una gran mujer, una mujer grande, una mujer poderosa, una gran diosa, una mujer a quien el corazón la ha retado varias veces pero ella con su humor y con su amor habló con el corazón y le dijo 'déjame seguir palpitando' y el corazón se enamoró de ella y le dijo te dejo seguir palpitando y ella sigue haciendo palpitar los corazones de todas las familias en Colombia".

En ese preciso momento mostraron en una gran pantalla videos de sus colegas y familiares hablando sobre 'La Gorda' Fabiola y todos aseguraron que es una persona muy querida y además es como la mamá de todo el equipo.

Luego la humorista subió al escenario y algo conmovida agradeció el reconocimiento: "Gracias mis hijos, gracias a toda mi familia Caracol, a mis hijos de sábados felices... Agradezco muchísimo a todos ustedes y pido disculpas a mi querida amiga Jesurum porque me le he tirado dos veces el final del programa de expediente final. Gracias por siempre, gracias".

En medio de aplausos de todos los presentes, 'La Gorda' Fabiola se bajó del escenario en compañía de Amparo Grisales.

