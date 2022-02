Continúa la novela James y Karol G; se filtra un tercer nombre en la posible relación de la cantante

Hace algunos días se volvió tendencia la posible relación amorosa entre la cantante paisa Karol G y el jugador de fútbol James Rodríguez , aun así no hay pruebas contundentes para confirmar el romance y tampoco los dos involucrados han hablado al respecto.

Sin embargo; todo parece ser solo rumores y lo que hay entre los dos es una muy buena amistad que lleva bastante tiempo. La artista el año pasado asistió a una fiesta privada en la cual cantó y allí también estaba James, por ese motivo tienen algunas fotos juntos.

Según lo que dio a conocer el medio de comunicación VEA, la artista no está saliendo con James y por eso revelaron el posible amor de la cantante paisa.

Estamos hablando de Feid, el artista de música urbana, más conocido como Ferxxo. Los rumores comenzaron a surgir cuando Karol G lo invitó a uno de sus shows con el Bichota Tour y en medio de la presentación y delante de todos los asistentes juntos hicieron un baile muy sensual que duró algunos segundos.

Algunos días más adelante la paisa escribió un tuit que decía: "no me quito el hoodie que me prestaste xq huele a ti", y muchos dicen que se refería a su colega.

Así mismo, recordemos que juntos hicieron la canción 'Friki' y los seguidores de los artistas notaron que entre los dos había mucha química.

Lo único cierto es que ni Karol G ni Feid han hablado al respecto y por el momento todo son rumores de una posible relación amorosa que llevaría más o menos 3 o 4 meses.